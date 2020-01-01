Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başlıyor

01.01.2020 23:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:54

Mersin'in Erdemli ilçesinde Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın yapılan ancak kar ve tipi nedeniyle ara verilen arama çalışmaları yeniden başlatılıyor. Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye giden yolun açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 kişiyle yaylada bulunduğu öğrenilen Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle beraberindekilerle birlikte kayboldu. Gelen ihbarla 3 kişi kurtarılırken, tüm aramalara rağmen 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın izine rastlanılmadı. Bölgede Kaçar'ın bulunması için jandarma, AFAD, Erdemli Belediyesi ekipleri günlerce arama yaptı.



Yoğun tipi sebebiyle bir süre ara verilen arama kurtarma çalışmaları ise yeniden başlatılıyor. Çok sayıda ekibin katılmasıyla aramanın yapılabilmesi için bölgeye ulaşan, Mersin'i Karaman'a bağlayan Erdemli-Ayrancı Karayolunun açılması amacıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yolun açılması için 5 dozer, 2 greyder ile 1 kamyon görevlendirildi. Ekiplerin yolu açmasıyla birlikte bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması yapılacak. - MERSİN

Kaynak: İHA