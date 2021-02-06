Mersin'de karda araçlarıyla mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, piknik yapmak için çıktıkları yaylada araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 16 kişi, belediye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, piknik yapmak için çıktıkları yaylada araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 16 kişi, belediye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gezinti ve piknik yapmak için Hacıalan Yaylası'na çıkan 6 otomobil içerisindeki 9'u çocuk 16 kişi, bir süre sonra yolu kaybetti.

Havanın kararması ve otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalanlar, telefonla durumu Erdemli Belediyesine bildirdi.

Olay yerine giden Erdemli Belediyesi ekipleri, 8 saatlik çalışmayla kara saplanan 6 aracı ve 16 kişiyi kurtardı.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez