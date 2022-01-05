Mersin'de kamyon ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de kamyon ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Mersin'de kamyon ile halk otobüsü çarpıştı, 6 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Remzi Özkan yönetimindeki 33 C 5051 plakalı özel halk otobüsü ile Enes Varol yönetimindeki 33 FR 364 plakalı kamyon, eski Ankara yolu Beydeğirmeni mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs sürücüsü Özkan ile yolculardan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada

Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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