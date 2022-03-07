Mersin'de kaliforniyum olduğu değerlendirilen 102 gram kimyasal madde ele geçirildi - Haberler

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Mersin'de kaliforniyum olduğu değerlendirilen 102 gram kimyasal madde ele geçirildi

AA, Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de kaliforniyum olduğu değerlendirilen 102 gram kimyasal madde ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaliforniyum olduğu değerlendirilen 102 gram kimyasal madde ile gümrük kaçağı 46 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaliforniyum olduğu değerlendirilen 102 gram kimyasal madde ile gümrük kaçağı 46 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu zanlının kaliforniyum pazarlamaya çalıştığı tespit edildi.

AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin de katılımıyla şüphelinin Turgutreis Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada kaliforniyum olduğu değerlendirilen 102 gram kimyasal madde ile gümrük kaçağı 46 cep telefonu bulundu, zanlı gözaltına alındı.

Kimyasal maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği bildirildi.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

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