Mersin'de 'Kadın, Çocuk ve Gençlik Merkezi 2 Projesi'

Mersin Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Mersin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından yürütülen 'Kadın Çocuk ve Gençlik Merkezi 2' projesi ürün sergi ve sertifika töreni Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su'nun katılımıyla gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene Su çiftinin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Vali Yardımcısı Abdülhamit Erguvan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Kayacı, il protokolü üyeleri ile paydaş kurumların temsilcileri ve kursiyerler katıldı. Tören öncesi resim, tezhip, nakış, giyim ve pastacılık konularında eğitim alan kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergiyi gezen Vali Su ve eşi, yetkililerden ürünler hakkında bilgi alarak kursiyerlerle bir süre sohbet ettiler. Törende konuşan Su, bu yıl içerisinde Mersin'in tüm dinamikleri tarafından değişik alanlarda 52 SODES projesinin uygulamaya konulduğunu belirterek, bugün sergi açılışı ve sertifika töreni yapılan projenin 450 bin lira bütçe ile hayata geçirildiğini açıkladı. Mersin İHH İnsani Yardım Derneği ve paydaş kurumlar tarafından hayata geçirilen projenin temel hedefinin kadın ve gençlere beceri kazandırmak, hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Su, SODES projelerinin Mersin'e kazandırılmasında verdiği desteklerden dolayı 65. dönem Kalkınma Bakanı ve Mersin milletvekili Lütfi Elvan'a ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. - MERSİN