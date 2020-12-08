İnternet sağlayan kablonun çalınması nedeniyle eğitim alamıyorlar
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İnternet sağlayan kablonun çalınması nedeniyle eğitim alamıyorlar

08.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:21

Mersin'in Erdemli ilçesinde internet erişimini sağlayan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki bakır kablolar çalındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde internet erişimini sağlayan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki bakır kablolar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih, Kargıcak, Barbaros ve Adnan Menderes mahallelerine internet sağlayan kablonun şüpheli ya da şüphelilerce kesilerek çalınması nedeniyle internet abonelerine hizmet verilemiyor.

Fatih Mahallesi muhtarı Mehmet Dağtepe, gazetecilere yaptığı açıklamada mahallede bulunan öğrencilerin internet hizmeti sunulamadığı için EBA üzerinden derslere giremediğini ve mağdur olduklarını söyledi.

İnternet sağlayan kablonun çalınması nedeniyle eğitim alamıyorlar
İnternet sağlayan kablonun çalınması nedeniyle eğitim alamıyorlar
İnternet sağlayan kablonun çalınması nedeniyle eğitim alamıyorlar
İnternet sağlayan kablonun çalınması nedeniyle eğitim alamıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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