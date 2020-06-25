Mersin'de İŞKUR yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de İŞKUR yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü binasının tamamlanarak yeni yerinde hizmet vermeye başlanacağı bildirildi.

Mersin'de İŞKUR yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor
25.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:02

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü binasının tamamlanarak yeni yerinde hizmet vermeye başlanacağı bildirildi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, artan personel sayısıyla 2009 yılından beri faaliyet gösterdikleri Cami Şerif Mahallesi'ndeki hizmet binasının fiziki şartlarının yetersiz kaldığını belirterek, öncelikle engelliler olmak üzere tüm vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için yeni ve daha modern bir binada hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bozkurt, 29 Haziran Pazartesi günü itibariyle taşınma işlemlerinin tamamlanarak İhsaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacaklarını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi Haber
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Meral Akşener Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mersin'de İŞKUR yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 18:13:54. #1.15#
title