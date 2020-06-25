Mersin'de İŞKUR yeni yerinde hizmet vermeye başlıyor Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü binasının tamamlanarak yeni yerinde hizmet vermeye başlanacağı bildirildi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü binasının tamamlanarak yeni yerinde hizmet vermeye başlanacağı bildirildi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, artan personel sayısıyla 2009 yılından beri faaliyet gösterdikleri Cami Şerif Mahallesi'ndeki hizmet binasının fiziki şartlarının yetersiz kaldığını belirterek, öncelikle engelliler olmak üzere tüm vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için yeni ve daha modern bir binada hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bozkurt, 29 Haziran Pazartesi günü itibariyle taşınma işlemlerinin tamamlanarak İhsaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacaklarını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA