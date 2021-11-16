Mersin'de iki kişinin cep telefonlarını gasbeden zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de iki kişinin cep telefonlarını gasbeden zanlı tutuklandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de iki kişinin cep telefonlarını gasbeden zanlı tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki kişinin cep telefonlarını silah tehdidiyle aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki kişinin cep telefonlarını silah tehdidiyle aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, K.C. ve Ö.İ'nin portakal bahçesinde silahla tehdit edilerek cep telefonlarının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Y.E.T. olduğu belirlenen zanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlının adresinde ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de iki kişinin cep telefonlarını gasbeden zanlı tutuklandı

Mersin'de iki kişinin cep telefonlarını gasbeden zanlı tutuklandı

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AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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