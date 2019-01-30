Mersin'de Hortum

Mersin'in Erdemli ilçe merkezi ve eski sahil beldelerinde hortum çıktı. İlçe merkezinde binalar ve ağaçların arasından geçen hortum cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli'ye bağlı eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı ile seraların bulunduğu Üçtepe bölgesinde hortum meydana geldi. Limonlu sahilinde bir işletmeye ait kulübeyi yerle bir eden hortum, ardından da ağaçları söktü. Hortum ve fırtına Limonlu'da muz seraları, Kocahasanlı ve Üçtepe'de sebze yetiştirilen seralara zarar verdi. Limonlu Muhtarı ve aynı zamanda işletme sahibi Mehmet Aslan, "Deniz tarafından hortum geldi ve kulübemizi yıktı. Ağaçlar, bayrak direğimiz yıkıldı" dedi. Hortumu sahilde arkadaşlarıyla otururken fark ettiğini ifade eden Muzaffer Boran ise, "Önce kulübe yıkıldı ardından kum fırtınasıyla birlikte ağaç da yıkıldı" diye konuştu. Hortum ve fırtınanın verdiği zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması yapılacağı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA