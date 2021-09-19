Mersin'de hayvan pazarına giren sokak köpekleri 40 küçükbaş hayvanı telef etti - Haberler
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Mersin'de hayvan pazarına giren sokak köpekleri 40 küçükbaş hayvanı telef etti

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de hayvan pazarına giren sokak köpekleri 40 küçükbaş hayvanı telef etti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, hayvan pazarına giren sokak köpekleri, 40 küçükbaş hayvanı telef etti, 50'sini yaraladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, hayvan pazarına giren sokak köpekleri, 40 küçükbaş hayvanı telef etti, 50'sini yaraladı.

Toroslar Mahallesi'nde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Ticaret Merkezi'ndeki ağıla giren sokak köpekleri, küçükbaş hayvanlara saldırdı.

Saldırıda, 40 küçükbaş hayvan telef oldu, 50'si yaralandı.

Hayvan sahibi Alican Calp, AA muhabirine gece koyun, keçi ve oğlakların bulunduğu ağıla giren sokak köpeklerinin hayvanlarına saldırdığını söyledi.

Saldırıda 40 hayvanını kaybettiğini belirten Calp, zararının çok büyük olduğunu kaydetti.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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