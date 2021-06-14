Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
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Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde Miras Ata Tohumu Projesi kapsamında yerli tohumdan üretilen Kunduru buğdayı, un haline getirildikten sonra vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Miras Ata Tohumu Projesi kapsamında yerli tohumdan üretilen Kunduru buğdayı, un haline getirildikten sonra vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

İri taneli ve esmer olması nedeniyle bölgede tercih edilen Kunduru buğdayı proje kapsamında belediyeye ait 62 dekarlık arazilere geçen yıl ekildi.

Haziran ayının ilk haftasında farklı konumdaki arazilerde yapılan çalışmalarla 62 dekardan yaklaşık 30 ton Kunduru buğday hasat edildi.

Hasat edilen ürün un haline getirildikten sonra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın ziyaretlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Bozdoğan, AA muhabirine, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini söyledi.

"Miras Ata Tohumu Projesi" kapsamında ekilen Kunduru buğdayının hasat edildiğini anımsatan Bozdoğan, bu buğdayın yöre halkı tarafından sevildiğini kaydetti.

Proje kapsamında çalışmaların devam edeceğini aktaran Bozdoğan, şöyle konuştu:

"Kunduru buğdayının en önemli özelliği iri taneli ve esmer olması. Un haline getirdiklerimizi halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Geçen yıl ekim-kasım ayında ekimini yaptık. Bizde bir kırsal kesim bir de ova kesim var. Ova kesiminde bunun hasadını mayısın üçüncü haftasında, kırsal kesimde de haziranın ilk haftasında yapabiliyorsunuz. Ekim aletleriyle buğdayı ekiyoruz. Bunun yanında biçerdöver kullanmak zorundayız. Çünkü sapla samanı, buğdayı ayırmak için yaptığımız yöntem. Kunduru buğdayını en çok bulgur olarak kullanıyoruz. Tabi bunun önce kaynatılıp kurutulması gerekiyor. Ondan sonra bulgur ve un haline getiriliyor. Un halinde yüksek kaliteli oluyor. Bizim burada kunduru denildiğinde insanlar heyecanlanır. Yemeğinin tadı da değişik olur."

Bozdoğan, üretimlerini çiftçiyle paylaşmanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak
Hasadı yapılan yerli Kunduru buğdayı un yapılarak vatandaşlara dağıtılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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