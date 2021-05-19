Mersin'de "ham kavun, karpuz timi" olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
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Mersin'de "ham kavun, karpuz timi" olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek

Mersin'de 'ham kavun, karpuz timi' olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde, olgunlaşmamış meyve hasadının önüne geçilmesi amacıyla kurulan "ham kavun, karpuz timi" denetimlere başladı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde, olgunlaşmamış meyve hasadının önüne geçilmesi amacıyla kurulan "ham kavun, karpuz timi" denetimlere başladı.

Kaymakamlık öncülüğünde başlatılan çalışmayla, olgunlaşmamış kavun ve karpuzların hasat edilmesinin önüne geçmek amacıyla denetim ekibi oluşturuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarsus Ziraat Odası personelinden oluşturulan tim ilçe genelinde kontrollere başladı.

Tim, sezon boyunca tarlalarda yapacağı kontrollerle olgunlaşmamış ürün hasadını engelleyecek, sebze meyve halinde de denetimlerde bulunarak ham ürün tespiti halinde ceza uygulayacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ile sebze meyve halinde yapılan denetime katıldı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin süreceğini belirterek, "Tarsus ülkemizin önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Üreticilerimizin ve tüccarlarımızın hasat yaparken karpuz ve kavunun tam olgunlukta olmasına özen göstermelerini bekliyoruz. Üreticilerimizin bu duyarlılıkla hasat yapacaklarına inanıyoruz. Aksi takdirde yasa gereği idari para cezası uygulanacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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