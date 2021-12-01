Mersin'de "Genç Ofis" açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de üniversite öğrencilerinin kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği "Genç Ofis" hizmete girdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında MEÜ merkez yerleşkesinde hayata geçirilen "Genç Ofis", Vali Ali İhsan Su'nun katıldığı törenle açıldı.

Vali Su, ofisi gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Su, ayrıca Servet Tazegül Spor Salonu içinde yer alan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Deneyap Teknoloji Atölyelerini" de ziyaret etti.

Atölyelerin çocukların eğitimlerine büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Su, şunları kaydetti:

"İnşallah burada ülkemizin teknoloji liderleri, girişimcileri ve mühendisleri yetişecek. Ülkemizin teknolojik anlamda gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Nanoteknoloji, uzay teknolojisi, sibernetik gibi birçok dalda çocuklarımız eğitim alıyorlar. İnanıyorum ki ülkemizin milli teknoloji hamlesinde çok ciddi bir ivmeyi yakalamamızda artı bir değer katmış olacaktır."