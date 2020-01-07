Mersin'de fırtına nedeniyle 8 yük gemisi limana sığındı
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Mersin'de fırtına nedeniyle 8 yük gemisi limana sığındı

Mersin'de, açıktaki kuru yük gemileri fırtına nedeniyle Taşucu Limanı'na demirledi.

07.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:44

'de, açıktaki kuru yük gemileri fırtına nedeniyle 'na demirledi.

Taşucu Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak ve fırtına, ticari gemileri de etkiledi.

Açıktaki 8 kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalardan korunabilmek için limana sığındı.

Demirleyen gemilerin, limandan açılmak için fırtınanın dinmesini bekleyecekleri bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mersin'de fırtına nedeniyle 8 yük gemisi limana sığındı
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