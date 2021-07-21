Mersin'de evlilik hazırlığı yapan genç, meslek edinme kursu sayesinde çeyizini tamamladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 yaşındaki Büşra Çığlı katıldığı meslek edinme kursları sayesinde evlilik hazırlıklarını tamamlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 yaşındaki Büşra Çığlı katıldığı meslek edinme kursları sayesinde evlilik hazırlıklarını tamamlandı.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki ev tekstili ve dekoratif makine nakış kursuna katılan Çığlı, hem meslek öğrendi hem de çeyizini hazırladı. Çığlı, aile bütçesine de katkı sundu.

Büşra Çığlı, AA muhabirine, kurs sayesinde mesleğini başkalarına öğretecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Düğün hazırlığı yaptığını ve kurslarda öğrendikleriyle çeyizini tamamlandığını dile getiren Çığlı, "Çeyizimi toptan alamazdım. Kursta üretilen ile hazır alınması arasında fark çıkıyordu. Aileme katkı sağlamak üzere çeyizimi kursta hazırlama tarafını seçtim. İyi ki seçmişim çünkü yaklaşık 15-20 bin lira gibi bir rakamı tasarruf etmiş olduk. Bu rakamı diğer eksiklerimizde kullandık." diye konuştu.

Usta öğretici Lütfiye Kılıç da evlenme çağında olan öğrencisi Çığlı'nın kendi el emeğiyle hazırlığını tamamladığını belirterek, "Tüm çeyizini katıldığı meslek kursunda hazırladı. Ailesi ve kurs arkadaşları da destek verdi. Bir kızımızın mutluluğuna hep birlikte ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez