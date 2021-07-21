Mersin'de evlilik hazırlığı yapan genç, meslek edinme kursu sayesinde çeyizini tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de evlilik hazırlığı yapan genç, meslek edinme kursu sayesinde çeyizini tamamladı

Mersin'de evlilik hazırlığı yapan genç, meslek edinme kursu sayesinde çeyizini tamamladı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 yaşındaki Büşra Çığlı katıldığı meslek edinme kursları sayesinde evlilik hazırlıklarını tamamlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 yaşındaki Büşra Çığlı katıldığı meslek edinme kursları sayesinde evlilik hazırlıklarını tamamlandı.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki ev tekstili ve dekoratif makine nakış kursuna katılan Çığlı, hem meslek öğrendi hem de çeyizini hazırladı. Çığlı, aile bütçesine de katkı sundu.

Büşra Çığlı, AA muhabirine, kurs sayesinde mesleğini başkalarına öğretecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Düğün hazırlığı yaptığını ve kurslarda öğrendikleriyle çeyizini tamamlandığını dile getiren Çığlı, "Çeyizimi toptan alamazdım. Kursta üretilen ile hazır alınması arasında fark çıkıyordu. Aileme katkı sağlamak üzere çeyizimi kursta hazırlama tarafını seçtim. İyi ki seçmişim çünkü yaklaşık 15-20 bin lira gibi bir rakamı tasarruf etmiş olduk. Bu rakamı diğer eksiklerimizde kullandık." diye konuştu.

Usta öğretici Lütfiye Kılıç da evlenme çağında olan öğrencisi Çığlı'nın kendi el emeğiyle hazırlığını tamamladığını belirterek, "Tüm çeyizini katıldığı meslek kursunda hazırladı. Ailesi ve kurs arkadaşları da destek verdi. Bir kızımızın mutluluğuna hep birlikte ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Volkan Demirel Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de evlilik hazırlığı yapan genç, meslek edinme kursu sayesinde çeyizini tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 13:06:13. #1.16#

title