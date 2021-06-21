Mersin'de evinde 58 kilo 800 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde evinde 58 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde evinde 58 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evinde uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen zanlının Atatürk Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz