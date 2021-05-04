Mersin'de erik üreticilerinden semt pazarlarının denetimli şekilde açılması talebi
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Mersin'de erik üreticilerinden semt pazarlarının denetimli şekilde açılması talebi

Mersin'de erik üreticilerinden semt pazarlarının denetimli şekilde açılması talebi
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde erik üreticileri, tam kapanma döneminde semt pazarlarının denetimli şekilde açılmasını istedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde erik üreticileri, tam kapanma döneminde semt pazarlarının denetimli şekilde açılmasını istedi.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, gazetecilere, 15 gün önce başlayan açıkta erik hasadının tam kapanma sürecinde de devam ettiğine dikkati çekti.

Hasat süresinde ürünlerinin fiyatlarından memnun olduklarını ancak tam kapanma dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını ileri süren Göktaş, şunları kaydetti.

"Türkiye bir tarım ülkesi. Tarım ürünlerimiz tam bu dönemde çıkıyor. Hasadına başlanan açıkta eriklerimiz çok güzel fiyatlarla üreticinin yüzünü güldürürken, tam kapanma bizi mağdur etti. 15 gün önce bahçede 20-25 liradan satılan eriklerimizin fiyatı bugün 2-4 liraya düştü. Biz semt pazarlarının denetimli bir şekilde açılarak ürünlerimizin tüketiciyle buluşmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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