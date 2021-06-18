Mersin'de en çok aşıyı Meryem Hemşire yaptı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de yapılan aşıların 323 dozunu Hemşire Meryem Mavi'nin yaptığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de yapılan aşıların 323 dozunu Hemşire Meryem Mavi'nin yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı