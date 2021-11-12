Mersin'de emniyet kemeri denetimi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Mersin'de, emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su durdurulan araçların şoförleri ve yolcularıyla tek tek konuşarak, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı önünde gerçekleştirilen uygulamada Vali Su'ya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek eşlik etti. Durduran araçların şoförleri ve yolcularıyla tek tek konuşan Vali Su, emniyet kemerinin önemini anlattı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtan Su, çocuklara kırmızı düdük, kadınlara da pazar torbası hediye etti.

Uygulamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, trafikte güvenli seyretmenin önemli olduğunu söyledi. Bu anlamda emniyet kemerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Su, "Yapılan istatistiklerde yaralamalı kazalarda emniyet kemeri kullanmak riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Bu bakımdan bizde tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bu anlamda bir kampanya başlattık. İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde başlayan bu kampanyayı bugün de uygulamalı olarak kontrol ettik. Bundan sonrada etmeye devam edeceğiz. Ben uygulamalarda vatandaşların emniyet kemerini taktığını görünce çok memnun oldum. Bu anlamda Mersinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. İnşallah güvenle trafikte hareket etmek içinde bu konulara hassasiyet göstermemiz gerekiyor. İnşallah kazasız, trafikte güvenli yolcular diliyorum" dedi. - MERSİN