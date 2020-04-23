Mersin'de emekli öğretmen, 23 Nisan'da çocuklara kitap hediye etti Mersin'in Silifke ilçesinde emekli öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kitap hediye etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde emekli öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kitap hediye etti. Emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık, arabasına koyduğu kitap, bayrak ve şekerleri Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki çocuklara dağıttı. Özçalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak olduğunu, onları sevindirdiği için mutluluk duyduğunu belirtti. Hediyelerini alan çocuklar da Özçalık'a teşekkür etti. Kaynak: AA