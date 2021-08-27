Mersin'de drone destekli trafik denetimi yapıldı
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentin belirli noktalarında drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentin belirli noktalarında drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde güvenlik güçleri, 154 aracı kontrol ederek kural ihlali yapan 3 sürücüye para cezası kesti.
Ayrıca, uygulamalarda 3 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz