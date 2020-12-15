Mersin'de dolu ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı
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Mersin'de dolu ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı

15.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:32
Mersin'de dolu ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve doludan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve doludan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

Soğan yetiştirici Hüseyin Yıldız, şiddetli yağmurun ardından yağan dolunun ürünlerine zarar verdiğini belirtti.

Ekiplerin gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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