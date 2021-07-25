Mersin'de devrilen taksinin şoförü yaralandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde devrilen taksinin içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde devrilen taksinin içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osman Gezgüç idaresindeki 33 T 0803 plakalı ticari taksi, 34. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışan Gezgüç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Gezgüç, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz