Mersin'de denize düşen kamyonetteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti
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Mersin'de denize düşen kamyonetteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Mersin'de denize düşen kamyonetteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde, denize düşen kamyonetteki 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, denize düşen kamyonetteki 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Erdemli Balıkçı Barınağı'nda park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle hareket edip denize düştü.

Kamyonetteki H.D, araçtan çıkıp kendi imkanlarıyla kurtuldu.

H.D'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, vinç yardımıyla kamyoneti rıhtıma çıkardı.

Kamyonette O.K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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