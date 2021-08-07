Mersin'de çivi fabrikasında 9 gün arayla çıkan ikinci yangın da söndürüldü

Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir çivi fabrikasında 30 Temmuz'da çıkan ve söndürülen yangının ardından, temizlik yapıldığı sırada aynı yerde henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın çıktı.

Temizlik çalışması yapan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen OSB itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Ekipler, fabrikada soğutma çalışması yaptı.

Fabrikada 9 gün önce çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülmüş, yoğun dumandan etkilenen 3 çalışan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal