Mersin'de cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 2'si kadın olmak üzere 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 2'si kadın olmak üzere 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz 2020 tarihinde Barbaros Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında çıkan kavgada Gökhan Neşet (28) silahla vurularak hayatını kaybederken, Turgut B. (29), Mehmet N. (34) ile Mehmet K. (34) yaralanmıştı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışmada olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Tarsus 2. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan A.Ç., C.Y., E.Y., M.N., T.B., F.F. ve İ.F. serbest bırakılırken, S.A. ve Z.E. adlı kadınlar birlikte Y.G. adlı kişi tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı