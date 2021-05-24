Mersin'de çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor
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Mersin'de çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke ilçesinde erik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangına müdahale edildi.

Silifke ilçesinde erik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangına müdahale edildi.

Keben Mahallesi'ndeki erik ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Mersin'de çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor
Mersin'de çıkan bahçe yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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