Mersin'de çalıştığı oto yıkama işletmesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Mersin'de çalıştığı oto yıkama işletmesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

16.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:30
Mersin'de çalıştığı oto yıkama işletmesinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, çalıştığı oto yıkama işletmesinden yaklaşık 17 bin liralık malzeme çalan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, çalıştığı oto yıkama işletmesinden yaklaşık 17 bin liralık malzeme çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir oto yıkama işletmesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, işletmede çalışan O.N.C'nin iş yerine ait yaklaşık 17 bin lira değerindeki pasta-cila ürünleri ve makinesi, seramik kaplama malzemeleri ile dizüstü bilgisayarı çaldığını belirledi.

Şüpheli, ekiplerin operasyonuyla Adana'da konakladığı otelde çaldığı malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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