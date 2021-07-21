Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
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Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'in Silifke ilçesinde çadır ile karavan tutkunları, yeşil ve mavinin birleştiği sahilde kamp yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çadır ile karavan tutkunları, yeşil ve mavinin birleştiği sahilde kamp yaptı.

Hava sıcaklığının 32 dereceye, nemin yüzde 51'e ulaştığı kentte, doğaseverler, Yeşilovacık Mahallesi'ndeki kumsalda bir araya geldi.

Temiz havası ve berrak deniziyle ilgi çeken sahile gelen kamp tutkunları, Kurban Bayramı tatilinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Eşi ve iki çocuğuyla kamp yapan 40 yaşındaki Rabiye Cingözler, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir evde olduklarını ve tatil yapmak için çadır kampını tercih ettiklerini söyledi.

Adana'nın sıcağından bunalıp Kurban Bayramı tatili için Mersin'e geldiklerini anlatan Cingözler, "Adana'ya en yakın kamp alanının burası olduğunu belirledik. Hem çadır kuranlar hem karavanla gelenler var. Denizi ve havasıyla gerçekten yaşanılacak, kamp yapılacak çok güzel bir yer. İyi ki gelmişiz." diye konuştu.

Kamp grubuyla gelen 68 yaşındaki Fatih Eskiçakıt da 10 yıldır her sene kamp için bu alanı tercih ettiklerini ve karavanıyla 15 gündür tatil yapmaktan memnun olduğunu ifade etti.

Hatay'dan gelen 36 yaşındaki Selin Akkaya da bayram tatilinde iş yoğunluğundan uzaklaşıp dinlenmek amacıyla çadır kampını tercih ettiğini aktardı.

Emine Dinler de (53) 12 senedir ailece kamp yaptıklarını ifade ederek, "Doğa ile iç içe olmayı seviyorum. Sabah kalktığımda karşımda denizi görmeyi seviyorum. Burada denize doyuyoruz. Sakinliği ve doğayı seviyorsanız uğramanız gereken adres kesinlikle burası." diye konuştu.

Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor
Çadır ve karavan tutkunları bayram tatilini kampta geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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