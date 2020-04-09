Mersin'de boş evin balkonunda mahsur kalan ördek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kimsenin yaşamadığı evin balkonunda mahsur kalan ördek ve 6 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
09.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:54
Mersin'in Erdemli ilçesinde kimsenin yaşamadığı evin balkonunda mahsur kalan ördek ve 6 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Limonlu Deresi mevkisinde bulunan yazlık sitenin dördüncü katındaki dairenin balkonunda ördek gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen ekipler, balkonda bulunan ördek ile 6 yavrusunu kurtardı.
Ördek ve yavruları site sakinlerine teslim edildi.
Kaynak: AA