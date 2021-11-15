Mersin'de boğulma tehlikesi atlatan iki kişi kurtarıldı

YÖRÜK KIZ MÜSLÜME'NİN BABASI HUSEMETLİ OLDUĞUMUZ BİRİLERİ VAR

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar...