Mersin'de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü 16 yaşında çıktı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişiyi ezerek ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan şüpheli sürücü 16 yaşında çıktı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde düşürülen tampon parçaları ve çevredeki güvenlik kameraları incelenerek yakalanan çocuk sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza, önceki gün Çeltikçi Mahallesi Anamur - Ermenek Karayolu'nda meydana gelmişti. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç yol üzerinde yatan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz'a çarpıp ölümüne neden olup kaçmıştı. Aynı zamanda ona yardıma gitmeye çalışan komşusu Naciye Abun'a da başka bir araç çarpıp kaçmıştı. Her iki olayla ilgili ilçe jandarma ekipleri ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölümlü kazaya karışan aracın motor muhafaza ve çamurluk parçalarını bularak bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. JASAT'ın bölgede bulunan 16 ayrı güvenlik kamerasını tek tek incelemesi ile otomobilin markası tespit edilerek ilçedeki aynı marka araçlar araştırıldı. Yapılan araştırmada aynı mahallede tespit edilen aynı marka ve model araç olduğunu tespit eden ekipler, adrese gitti. Adreste 33 AEE 596 plakalı otomobili bulan ve araçtaki hasardan kazaya karıştığını belirleyen ekipler, otomobili kullananın da 16 yaşındaki B.Ş. olduğu öğrendi. Yaşı küçük olan sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, ikinci kazaya karışan sürücünün de tespit edilip yakalandığı ve gerekli yasal işlemin yapıldığı da bildirilirken, yaralı Abun'un da taburcu edildiği öğrenildi. - MERSİN