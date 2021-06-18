Mersin'de belinden çelik telle ağaca bağlı bulunan köpek tedavi altına alındı

Mersin'de mantar toplayan vatandaşların ormanlık alanda belinden çelik telle ağaca bağlı bulduğu köpek, belediye ekiplerince bakıma alındı.

Mersin'de mantar toplayan vatandaşların ormanlık alanda belinden çelik telle ağaca bağlı bulduğu köpek, belediye ekiplerince bakıma alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi'ndeki ormanlık alana mantar toplamaya giden bir grup, beline iki kat çelik tel sarılarak ağaca bağlanmış halde sokak köpeği buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aç, susuz ve ağaca bağlı halde bulunan köpek ilk müdahalenin ardından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Burada veteriner hekimler köpeğin belindeki çelik teli çıkardı, vitamin takviyesi yaptı.

"Mantar" adı verilen köpeğin merkezdeki tedavisi devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünde Biyolog Altay Atlı, köpeğin belinde ve karın altında ciddi yaraların olduğunu belirtti.

Köpeğin merkeze getirilmesiyle hemen tedavi altına alındığını aktaran Atlı, şöyle devam etti:

"Şu anda durumu daha iyi. Hayvanımız ciddi psikolojik sıkıntılarla geldi. Sadece fiziksel hasar almamış. Geldiğinde çok ürkek ve saldırgandı. Bu aşamada hem tedavisine devam edildi hem de rehabilitasyon süreci devam ediyor. Şu anda karın altında biraz yaraları kaldı. Yemek verirken, tedavisine girdiğimizde yavaş yavaş kendimize alıştırmaya çalışıyoruz. Yanına girdiğimizde hiç kimseye yaklaşmıyor durumdaydı. Sürekli etrafta dönüyordu, insanlardan çok ürkmüştü."

Atlı, tedavi sürecinin bir ay daha süreceğini belirterek, köpeğin tamamen iyileştikten sonra sahiplendirileceğini kaydetti.

Atlı, köpeğin sıcak bir evi olduğunda mutlu olacağını düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk aşamada koruyucu kıyafet giydiriyorduk, koruyucu kıyafeti çıkardık. Güneş alsın diye açık bir alana koyduk. Özellikle açık yaralarda havayla temas iyileşme sürecini hızlandırıyor. Psikolojik yöndeki rehabilitasyon süreci biraz da hayvana bağlı. Gerçekten çok ciddi bir eziyet görmüş ve insanlardan çok fazla korkuyor. Biz elimizden gelen bütün çabayı sarf edip rehabilitasyon sürecini en hızlı şekilde geçirmesini sağlayacağız. Birazcık da hayvanın kendine bağlı olarak o sürecin uzunluğu veya kısalığı değişebilir. Tamamen iyileştiğinde sahiplendirilmeye açık bir hale gelecektir. Böyle mağdur bir hayvanımızın da mutlaka yuvasının olmasını istiyoruz. Çünkü zaten dışarıda bir şiddet görmüş. Çok ürkek bir hayvan. Belki de dışarıya çıktığında buradaki rehabilitasyon süreci tamamlansa bile sokakta aynı tepkilere maruz kaldığında ikinci şoku atlatamayabilir. Çok daha kötü sonuçlar olabilir. O nedenle biz bir evi olsun istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal