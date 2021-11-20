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Mersin'de bazı belediye tesisleri tahrip edildi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de bazı belediye tesisleri tahrip edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde vatandaşlara hizmet veren bazı tuvaletlerin tahrip edildiğini bildirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde vatandaşlara hizmet veren bazı tuvaletlerin tahrip edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Park'ta erkekler, kadınlar ve engelliler için hizmet veren 3 tuvaletin lavabo musluklarının kırıldığı, kapıların ve bazı aparatların sökülüp duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tahrip edilen tesislerde onarım çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Mersin'de bazı belediye tesisleri tahrip edildi

Mersin'de bazı belediye tesisleri tahrip edildi

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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