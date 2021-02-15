Mersin'de balıkçılara, balon balığı kuyrukları için 20 bin 330 TL ödenecek

MERSİN'de, balon balığı avlayarak kuyruklarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim eden balıkçılar, 4 bin 66 kuyruk için 20 bin 330 TL teşvik alacak.

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmelere ve ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık 2020'de bir tebliğ yayınladı. Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında, balıkçılar 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Teslim edilerek derin dondurucularda muhafaza altına alınan kuyruklar, önümüzdeki günlerde özel bir ekip tarafından imha edilecek. Bugüne kadar 15 balıkçı 4 bin 66 kuyruk teslim ederken bakanlık önümüzdeki günlerde bunun için 20 bin 330 TL ödeyecek.

Bakanlığın yayınladığı tebliğin ardından Akdeniz'e açılan balıkçıların balon balığı kuyruklarını kendilerine teslim ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Küresel ısınmanın etkisi ile güney denizlerinden kuzeye doğru aslan ve balon balığı göçü gerçekleşmiştir. Bunlar istilacı balıklar. Balon balığı özellikle zehirli bir balıktır. Bakanlığımız aralık ayında hem popülasyonu azaltmak hem de balıkçılarımızda ve tüketicilerimizde bir farkındalık yaratmak amacıyla bir tebliğ yayınlamıştı. Bu tebliğ kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu 15 balıkçı tarafından getirildi. Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılacak. Bununla ilgili imha işlemlerini başlattık" dedi.

Bakanlığın yayınladığı tebliğin etkili olduğunu ifade eden İl Müdürü Abalı, "Bu ilk defa yayınlanan bir tebliğ. Bunun tebliğin daha da detaylandırılacağını tahmin ediyoruz, kapsamı genişleyecektir. Tebliğ ilk defa yayınlanmasına rağmen balıkçılarımız çok büyük bir ilgi gösterdi. Faydalı bir destekleme tebliği oldu" diye konuştu.

- Mersin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN