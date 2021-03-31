Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Mersin'de meydana gelen ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre karşı yönden hızla gelen otomobilin çarpmasıyla ters dönen ve sürüklenen otomobil, ağaçlara çarparak durdu.