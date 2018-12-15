Mersin'de Akut Ekibinin Keçi Kurtarma Operasyonu
Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumda mahsur kalan 5 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumda mahsur kalan 5 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek rakımdaki mahallelerinden Çerçili'de hayvancılık yapan Muzaffer Yıldırım, otlatırken kaybettiği 5 keçisini bulamayınca, durumu AKUT'a bildirdi.
Ekiplerin 2 gün boyunca bölgede yaptığı aramada, keçiler bir uçurumun kenarında bulundu.
Metrelerce yükseklikteki yamaca tırmanan ekipler, keçileri kurtararak sahibine teslim etti.