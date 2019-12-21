Mersin'de "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

21.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:31

Mersin'in Silifke ilçesinde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Silifke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ersin Emiroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilçe protokolü katıldı.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Can, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Eylem Planı temelinde mevcut durum, hedef ve stratejiler ile yerelde gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA