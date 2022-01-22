Mersin'de 7 yasaklı ırk türü köpeğe el konuldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'de kayıtsız olduğu tespit edilen 7 yasaklı ırk türü köpek toplanarak havyan barınağına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier ve Dogo Argentino gibi köpek ırklarına yönelik il merkezi ve ilçelerde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında, yasaklı köpek ırkları ve melezlerini besleyen hayvan sahiplerinin yasal süreç içerisinde kısırlaştırma işlemi ile İlçe Tarım Müdürlüğünün 'PETVET' sistemine kayıtlarının yapılıp yapılmadığı konuları denetlendi.

Bu tür köpek ırklarının üretilmesi, beslenmesi, sergilenmesi, sahiplenilmesi ve ticaretinin yapılması gibi yasal olmayan konuların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, yasal süreçleri yerine getirilmediği tespit edilen 7 tehlike arz eden köpeğe el konularak Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Bu türlere yönelik uygulamaların devam edeceği ifade edildi. - MERSİN

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