MERSİN'DE 30 KİLOLUK LAHANALAR ŞAŞIRTIYOR

MERSİN'de Toros Dağları'nın eteklerinde yaklaşık 30 kilogramlık lahanalar yetiştiriliyor. Çiftçi Nuh Eroğlu, lahanaları görenlerin şaşırdığını söyledi.

Toroslar ilçesi Yavca Mahallesi'nde çiftçi Nuh Eroğlu, pepino tarlasının etrafına 4 ay önce lahana fidesi ekti. Fideleri güvercin gübresiyle besleyen Eroğlu, lahanaların geldiği boyutu görünce gözlerine inanamadığını söyledi. 1 metre genişliğine ulaşan dev lahanalar, yaklaşık 30 kilo ağırlığına eriştiğini belirten Eroğlu, tarlanın yanından geçenlerin dev lahanaları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini dile getirdi.

6 AYDA DEVASA BOYUTA ULAŞTI

Dev lahanaları görenlerin özçekim yaptığını ifade eden ve lahanaların boyutundan memnun olduğunu anlatan Eroğlu, Mayıs, Haziran ayı gibi lahana fidelerini diktim. Yaklaşık 6 ayda bu hale geldi. Tüketime hazır halde şu an. Ektiğim tür normalden daha fazla büyüyor ancak bu boyutlara gelmesi bizi de şaşırttı. Görenler ilk başta şaşırıyor sonrasında nasıl bu boyutlara ulaştığını soruyorlar. Gelip fotoğraf çekenler var dedi.

Dev lahanaları inceleyen Tarım İl Müdürü Arif Abalı ise manzara karşısında şaşırdıklarını söyledi. Abalı, lahanaların büyümesinde etkili olduğunu düşündükleri güvercin gübresini araştıracaklarını belirtti.