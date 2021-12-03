Mersin'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi - Haberler
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Mersin'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin'de

Mersin'in Tarsus ve Mut ilçelerinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği yapıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ve Mut ilçelerinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği yapıldı.

Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkında düzenlenen etkinliğe, Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkan Yardımcısı Soner Kır, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Mut Engellilere Umut Derneği tarafından yapılan ahşap boyama, üç boyutlu resimler ve bez bebekten oluşan sergi katılımcılar tarafından gezildi.

Tarsus'ta da Cumhuriyet Alanı'ndaki programda kentteki engelliler derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.

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AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri

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