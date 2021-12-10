Mersin'de 2 otobüsle 1 otomobil çarpıştı - Haberler
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Mersin'de 2 otobüsle 1 otomobil çarpıştı

Mersin'de 2 otobüsle 1 otomobil çarpıştı
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otobüs ile 1 otomobilde hasar oluştu.

ANTALYA (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otobüs ile 1 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin adları henüz öğrenilemeyen 33 AHH 510 ve 06 BUL 319 plakalı otobüsler, Mersin- Antalya kara yolu Büyükeceli kavşağında çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otobüslerden biri, aynı kavşakta hareket halindeki 34 DAS 575 plakalı otomobile de çarptı.

Kaza sonucu otobüsler ile otomobilde hasar oluştu.

Mersin'de 2 otobüsle 1 otomobil çarpıştı

Mersin'de 2 otobüsle 1 otomobil çarpıştı

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AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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