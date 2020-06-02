Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü
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Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü.

Mersin'de 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü
02.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:42

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin salonunun tavanı çöktü. Savaş alanına dönen olayda, 2 çocuk yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 0603 sokak 28 nolu evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin çocuğu olan G.Y. (4) ve kardeşi B.C.Y., salonda yemek yerken birden evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Tavanın çökmesiyle G.Y. ve B.C.Y. adlı kardeşlerin üzerine sıva ve briketler düştü. Gürültü ve çocukların bağırmasıyla salona giren anne A.Y. iki çocuğunu kucaklayıp sokağa fırladı. Hafif yaralanan ve şok geçiren çocukları komşular hastaneye götürdü. Ayakta tedavi gören çocuklar taburcu oldu. Çocukların babaannesi S.Y., birden büyük gürültü geldiğini, aşağıya indiğinde gelininin çocuklarını kucağına alıp sokağa gittiğini söyledi.

S.Y., "Gelin çocuklarına yemek yediriyordu. Bir ses geldi. Geline sordum ne oldu diye cevap veremedi. Çocukların annesi korkudan cevap veremedi" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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