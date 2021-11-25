Mersin'de 10 öğretmenin kadına şiddeti anlattığı resim sergisi açıldı
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 görsel sanatlar öğretmeni, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla resim sergisi açtı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 görsel sanatlar öğretmeni, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla resim sergisi açtı.
İlçedeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, öğretmenlerin kadına yönelik şiddeti tuvallere taşıdığı 20 eser yer aldı.
Serginin koordinatörü Özge Badakoğlu, gazetecilere, kadına karşı şiddete başvurulmaması gerektiğini belirterek, "Biz kadınlar olarak, kadınlarımıza şiddet uygulanmasına 'Hayır' diyoruz." ifadesini kullandı.
Öğretmenlerden Canan Ekici Hız da eserinde kadına şiddete dikkati çekmek istediğini dile getirdi.
Sergi, pazar gününe kadar gezilebilecek.???????