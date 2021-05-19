Mutfaktaki davlumbaza giren 4 yarasa çıkarıldı

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir evin davlumbazına giren 4 yarasa, itfaiye tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir evin davlumbazına giren 4 yarasa, itfaiye tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Göksü Mahallesi'nde evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark eden aile, içini açtıklarında yarasa olduğunu fark etti. Ailenin ihbarı üzerine eve giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, davlumbazdaki 4 yarasayı tek tek çıkartarak torbaya koydu. Ekipler daha sonra yarasaları doğaya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar