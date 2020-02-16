Mersin chp'li özkoç iktidara yürümek için birleşme zamanıdır
Haberler » Güncel » Mersin chp'li özkoç iktidara yürümek için birleşme zamanıdır - Haber

Mersin chp'li özkoç iktidara yürümek için birleşme zamanıdır

CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (3)ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN PARTİLİ, 3 SAAT SONRA KÜRSÜDEN İNDİMersin'de düzenlenen CHP İl Kongresi'nde, listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düşürülen ve bir grup partili ile yaklaşık 3 saat kürsüyü işgal...

16.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:58
Mersin chp'li özkoç iktidara yürümek için birleşme zamanıdır

CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (3)

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN PARTİLİ, 3 SAAT SONRA KÜRSÜDEN İNDİ

'de düzenlenen CHP İl Kongresi'nde, listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düşürülen ve bir grup partili ile yaklaşık 3 saat kürsüyü işgal eden , oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sahneden indi. Partililerle tek tek tokalaşan Eser, yaşananlara tepki gösterdi. Alptekin Eser'in adaylığının düşürülmesinin ardından tek liste ile seçime giden mevcut başkan Adil Aktay, 459 geçerli oyun 428'ini alarak, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin chp'li özkoç iktidara yürümek için birleşme zamanıdır
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler