Mersin Büyükşehir Şehir Tiyatrosu İlçelerde de Sahnede

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, birbirinden güzel oyunları sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de prömiyeri gerçekleştirilen "Vahşet Tanrısı" adlı oyun Tarsus'ta da sahnelendi.

Şehir Tiyatrosu oyuncularına Tarsuslulardan tam not

Yasmina Reza tarafından kaleme alınan oyun, Tarsus Amerikan Koleji Talas Oditoryum'da sahnelendi. Komedi türünde olan oyunda, aile içi ilişkiler ve eşler arasındaki diyaloglara vurgu yapılırken, oyuncuların performansları büyük beğeni topladı.

Oyunu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever izledi.

Oyun sonunda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünzile Kuru tarafından sanatçılara ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger'e çiçek ve Şahmeran işlemeli tepsi hediye edildi. CHP İlçe Başkanı Ozan Varal, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Birlikte çok güzel bir oyun izledik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na, Sayın Murat Atak üstadımıza, Bengi Hanıma ve değerli sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz ama esas teşekkürü bizi bugün sanatla, bu güzel tiyatro oyunuyla buluşturan ve bu güzel oyunla aslında bize ayna olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ediyoruz" dedi.

Yayın Tarihi: 20. 11. 2021 07: 52: 05

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