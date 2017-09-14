Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 66-75





SALON: Kadir Has



HAKEMLER: Kemal Diğilli (xx), Umut Ergin (xx), Ali Baran Tecirli (xx)



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Deniz (x) 2, Gajic (xx) 14, Tuğba (xx) 13, Gülşah (x) 8, Aysun (x) 1, Betül (x), Gizem (x) 1, Sasa (xxx) 16, Rachel (x) 8, Tuğba (x) 3.



FENERBAHÇE: Pelin (xx) 9, Ayşe (xxx) 14, Melisa (xx) 6, Merve (xx) 2, Doğa (x) 3, Veremeyenka (xxx) 17, Tuğçe (xx) 4, Zeynep (xx), Tilbe (xxx) 14, Duygu (xx), Esra (xx) 6.



1'NCİ PERİYOT: 13-18 (Fenerbahçe)



2'NCİ PERİYOT: 24-34 (Fenerbahçe)



3'NCÜ PERİYOT: 37-56 (Fenerbahçe)



BİLYONER.COM Kadınlar basketbol Ligi takımlarından Agü Spor'un ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup turnuvası 2'inci gün ilk maçında Mersin Büyüşehir Belediye ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmayı 75-66'lık sonuçla kazandı.



İlk dakikaları sakin başlayan karşılaşmada oyunu rölentide götüren Mersin Büyüşehir Belediyespor ilk periyodu 5 sayı geride tamamladı (13-18). İkinci periyotta farkı açan sarı-lacivertliler devreye 10 sayı farkla önde girdi (24-34). Üçüncü periyoda iki takımda oyuncu değişikliği ile başladı. Fenerbahçe skor üstünlüğünü korudu (37-56). Dördüncü periyotta da rahat olan sarı-lacivertliler müsabakayı 75-66'lık sonuçla kazandı.



- Kayseri