Mersin Büyükşehir Belediyespor'da Transfer

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'nden İlknur Dumlu ile anlaştı.



Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yaptığı yazılı açıklamada, Çankaya Üniversitesi'nde başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını bildirdi.



Işıkay, 28 yaşındaki oyun kurucuya yeni sezonda başarılar diledi.



1,76 metre boyundaki İlknur Dumlu, geçen sezon takımında 11,32 sayı, 3,93 ribaunt, 3,46 asist ve 1,49 top çalma ortalamasıyla oynadı.