Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

08.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:16

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında 3 yıl süreyle toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. ile Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Tic. ve San. A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık 7 bin personeli ilgilendiriyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu iş sözleşmesinde çalışanların yanında tavır sergiledi. Sözleşmeye göre, maaşlarda birinci yılda ortalama 850 TL artış gözetilirken, yıllık enflasyon oranında zam ve sosyal yardımlarda ortalama yüzde 30 artış içeren maddelere yer verildi. Toplu iş sözleşmesinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatları da mevcut yasaların üstünde tutuldu. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli maddelerin yer aldığı sözleşmede, aile bireylerine şiddet uygulayan personellerin iş akdinin sona ereceği maddesi yer aldı. Sözleşmede, kadınlar ve erkekler arasında 'eşit işe eşit ücret' prensibi benimsendi.



Personele yapılan sosyal yardımlara zam hükümlerinin yer aldığı sözleşmede, emekçilerin aileleriyle birlikte tiyatro ve sinema gibi aktivitelerde zaman geçirmelerini içeren maddelere de yer verildi.



Sözleşmede ayrıca çalışanların YGS ve LGS'de dereceye giren çocuklarını teşvik etmek amacıyla ikramiye verileceği hükümleri de yer aldı. İşçi çocuklarından YGS ve LYS'de Türkiye genelinde ilk 1000'e veya Mersin genelinde ilk 500'e girenlere teşvik ödüllerinin verilmesi maddesi, çalışanlar tarafından takdirle karşılandı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin yaklaşık 4 ay süren uzlaşı süreci, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un çalışanlardan yana ve olumlu yaklaşımları sonucu imzalandı.



Seçer: "Aile içi şiddete taviz yok"



İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan tüm sorunlara rağmen, Mersin için özveriyle çalışan, emek veren tüm çalışanların haklarını gözettiklerini söyledi. Seçer, "İşinin, ekmeğinin peşinde olan, emek veren çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Olmayı da sürdüreceğiz. İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi, Mersin'de ilk olma özelliği taşıyor. Hatta diğer belediyelere de örnek olacak hükümleri içeriyor. Örneğin, sözleşmemizdeki maddelerden bir tanesi aile içi şiddetle yakından ilgili. Ülkemizde son dönemde kadınlara ve çocuklara yönelen, aile içi şiddetin artış gösterdiği bir gerçek. Biz de bu gerçeği dikkate alarak, sözleşmemize bir madde koyduk. Aile bireylerine şiddet uyguladığı tespit edilen personele hiç taviz göstermeden derhal onunla yolumuzu ayıracağız. Umarım bu madde kadına, çocuğa yönelik şiddet konusunda caydırıcı bir hüküm olur. Bizler hiçbir şekilde şiddetin olmadığı bir dünyada hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Sözleşmemiz, tüm çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA